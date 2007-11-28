Обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів «Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя» - у Львові

У четвер, 29 листопада 2007 року, відбудеться круглий стіл – обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів «Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя». Захід розпочнеться о 13.30 за адресою: конференц-зал готелю «Дністер», вул. Матейка, 6, м. Львів.

Учасників круглого столу привітає Петро Каблак, суддя Апеляційного суду Львівської області.

Пілотна програма з громадського моніторингу судів здійснювалася у Львові, Харкові, Донецьку, Рівному, Одесі, Києві та АР Крим з лютого по вересень 2007 року. Ці проекти були спрямовані передусім на спостереження у галузі адміністрування судів, обслуговування громадян, доступу до суду, доступу до інформації у суді, на питання судового діловодства, взаємодію судів та ЗМІ, систему адміністративного судочинства, а також моніторинг судових рішень у певних категоріях справ.

Судді Апеляційного суду Львівської області та судді інших областей України візьмуть участь у дискусії щодо важливості побудови та збереження громадської довіри, щодо взаємодії судової гілки влади та суспільства.

Андрій Бурий (регіональний громадський благодійний фонд «Право і Демократія», м. Львів) представить особливості здійснення моніторингу доступності суду у Львові, а саме моніторинг адміністрування суду, приміщень, доступності інформації, обслуговування громадян шляхом проведення візитів до суду, спостереження, опитування суддів.

Сергій Лозан (міжнародна благодійна організація «Екологія – право – людина», м. Львів) представить результати моніторингу та опитування суддів судів загальної юрисдикції та адміністративного суду у м. Львові та Львівській області, презентуватиме результати проекту «Покращення доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (м. Львів, Львівська область), розповість про результати спостереження під час відвідин слухань, аналізу судових рішень по справах щодо захисту екологічних прав громадян.

Олексій Горецький (Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України») представить результати проекту «Право на справедливий суд: основа правової держави», що здійснювався у судах м. Рівне та Рівненській області. Мова буде йти про моніторинг та аналіз практики роботи судів і розгляду справ про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху), з метою удосконалення правосуддя та зменшення навантаження на суддів через аналіз статистики, вироблення рекомендацій щодо перегляду законодавства про порушення правил дорожнього руху.