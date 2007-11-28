Українські жінки не знають, як рятуватися від насильства в сім`ї

В Україні ніхто ґрунтовно не вивчав, скільки жінок страждає від насилля в сім’ї, а українські жінки, які потерпають від наруги, не знають, де можуть отримати юридичну та психологічну консультацію, а також, за потреби, притулок для тимчасового перебування.

Як пише Львівська газета, до таких висновків дійшли швейцарські експерти з попередження насильства щодо жінок, які приїхали до Львова поділитися досвідом вирішення цієї проблеми в Європі.

“Звичайно, ми бачили офіційну статистику, однак для повного вивчення цієї проблеми потрібне ґрунтовне дослідження – вивчення ситуації в госпіталях та інших установах. В Європі кожна п’ята жінка страждає від фізичного та психологічного насилля. Водночас кожен п’ятий чоловік – неврівноважений. Таким людям потрібно надавати медичну допомогу, а не приймати це і виправдовувати”, – зазначила член парламенту Швейцарії, член Ради Європи Рут-Габі ВЕРМОНТ-МАНГОЛЬД.

Як розповіла представник Західноукраїнського центру “Жіночі перспективи” Галина ФЕДЬКОВИЧ, схильність до насильства – психологічна проблема, яка закладається в дитинстві. “Люди зазвичай не вміють вирішувати суперечки без насильницьких методів. Насамперед цього повинні навчитися діти. До того ж, українські жінки дуже розчаровані й навіть не просять про допомогу. Вони приймають своє побиття як належне. До нашого центру щомісяця звертаються близько 15 нових клієнток за юридичною допомогою і понад 40 – за психологічною. Головне, що це проблема всіх верств населення. Жінок б’ють не тільки пияки, а й кандидати наук!” – стверджує Г. ФЕДЬКОВИЧ.

Швейцарські експерти з попередження насильства щодо жінок у Європі передадуть представникам України в Раді Європи свої рекомендації щодо вирішення проблеми насилля в українських сім’ях. Серед їхніх рекомендацій, зокрема, посилення співпраці між правоохоронними органами та тими організаціями, які допомагають потерпілим від домашнього насильства; більш жорстке законодавство щодо таких кривдників; збільшення податку на алкогольну продукцію, з відрахуванням цієї суми на захист потерпілих від насильства у сім’ї; активний захист потерпілих і створення кризових центрів, де б вони якийсь час могли мешкати.