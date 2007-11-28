Нацрада хоче відібрати ліцензію у “RU-Music”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення звернутись до суду щодо позбавлення ліцензії телеканалу “RU-Music”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні на брифінгу голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО та перший заступник голови Нацради Ігор КУРАС.

За словами І.КУРАСА, Нацрада хоче позбавити ліцензії цей канал через те, що його керівництво перешкоджало перевірці Нацрадою дотримання законодавства під час днів жалоби.

Між тим І.КУРАС відзначив, що на сьогоднішній день змінено керівництво телеканалу, і нове керівництво визнає, що були допущені порушення.

У свою чергу В.ШЕВЧЕНКО підкреслив, що Нацрада також звернулась до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом перешкоджання законним діям представників Нацради.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що її працівників, які прийшли перевірити діяльність ТОВ „Ар Ю М’юзік” “RU Music”, виштовхали з приміщення телекомпанії озброєні автоматами люди.

***Музичний супутниковий телеканал RU Music (RU – абревіатура, що означає «російська і українська») розпочав мовлення у 2006 році. Оператор – ТОВ «Ар Ю М’юзик» (Київ). Ліцензія на супутникове мовлення видана на 10 років у 2005 році.