29 листопада - 14-00- Відбудеться засідання керівної групи спільного проекту Ради Європи та Європейської комісії «Підтримка належного урядування: Проект проти корупції в Україні». Проект реалізується в Україні за фінансування Програми Європейської комісії ТАСІС та впроваджується Радою Європи у тісному партнерстві з Міністерством юстиції та іншими профільними установами України (Міністерство юстиції України, пров. Рильський, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 271-17-62; 271-16-76.