Сьогодні виповнюється 3 роки з дня проведення сєвєродонецького з’їзду

Сьогодні виповнюється 3 роки з дня проведення сумнозвісного сєвєродонецького з’їзду. Луганщина відсвяткувала цю дату проведенням молодіжного форуму у Сєвєродонецьку, який було обрано як «символ громадської точки зору».

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив один з організаторів форуму, депутат Луганської обласної ради, голова громадської організації «Луганський обласний молодіжний актив» Олег АКІМОВ.

За його словами, головний висновок, якого дійшли учасники форуму – молоді набрид безлад в державі і що на сьогодні на Луганщині є молодіжна команда, яка виступає за єдність України і яка проти тих політиків, що діють на розкол України. Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, хто саме з політиків, на його думку, ділить Україну, О.АКІМОВ сказав, що ті, хто стоять у керма держави, мають думати про всю Україну. Він також розповів, що учасники форуму домовилися ініціювати обговорення питання про встановлення на Луганщині пам’ятника жертвам ОУН-УПА.

Також, за словами О.АКІМОВА, учасники форуму сподівалися, що Президент побуває на форумі, оскільки дата проведення форуму збіглася в часі з робочою поїздкою Президента до Луганщини. В той же час, на уточнююче запитання журналістів, чи запрошували Президента, О.АКІМОВ відповів, що не запрошували.

У резолюції форуму серед іншого зазначено: “Ми обрали Сєвєродонецьк, як символ громадської думки. Три роки тому саме тут було сформульовано альтернативну думку представників південно-східної України, котра, за оцінками фахівців, відіграла вирішальну роль у розвиток нашої держави”.

Форум відбувся вчора. В ньому взяли участь 437 делегатів, які представляють понад 30 молодіжних організацій області. Серед гостей форуму були делегація молодіжних організацій Ростовської області Росії, народні депутати Олександр ЄФРЕМОВ (Партія регіонів), Спиридон КІЛІНКАРОВ (КПУ), голова Луганської обласної Ради Валерій ГОЛЕНКО.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2004 року у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся з`їзд депутатів та державних службовців різних рівнів східних, південних та деяких інших областей України. На цьому зібранні у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України лунали заклики щодо порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.