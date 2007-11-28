Українцям найважче поїхати в Чехію, Італію та Іспанію

Консульства Чеської Республіки, Італії та Іспанії є лідерами зі складності отримання віз для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Фонду Open Ukraine Орися ЛУЦЕВИЧ, презентуючи проміжні результати моніторингу візових процедур країн ЄС, який розпочався з початку листопада.

Як повідомила О.ЛУЦЕВИЧ, для підвищення поінформованості українських громадян, Фонд Open Ukraine у рамках програми «Міграція сьогодні» надає консультації з виїзду за кордон через роботу контакт-центру. З липня по жовтень 2007 року понад 5 тисяч громадян отримали консультації з візових питань.

В той же час моніторинг Центру миру, конверсії та зовнішньої політики виявив велику розбіжність у підходах до правил видачі віз консульствами країн Шенгенської зони в Україні. На думку аналітиків центру, недружні практики певних країн підтверджують наявність політичної складової та існування політики обмеження щодо України.

Експерти висловлюють сподівання, що нова Угода про спрощення оформлення віз покладе край таким підходам. «Імплементацію угоди слід вважати лише першим кроком візового діалогу між Україною та ЄС. Від ефективності її реалізації залежатиме наближення України до стратегічної мети – встановлення безвізового режиму», - заявила Координатор програм Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Ірина СУШКО.

*** Фонд Open Ukraine створений з метою посилення авторитету України у світі та сприяння розвитку міжнародної співпраці. Програма фонду « Міграція сьогодні» фінансується Фондом Віктора Пінчука.

Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України – неурядова організація, яка проводить дослідження у галузі міжнародної політики, оборони, політичного та соціального розвитку України.