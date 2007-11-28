Євросуд став на сторону німецького журналіста

Європейській суд з прав людини своїм рішенням від 27 листопада задовольнив скаргу журналіста німецького журналу “Штерн” Ханса-Мартіна ТІЙАКА проти Бельгії за порушення права журналіста на захист власних джерел інформації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, суд наклав на владу Бельгії штраф в 10 тис. євро за моральну шкоду та 30 тис. євро – за судові витрати.

Справа розпочалася в 2002 році, коли Х.-М.ТІЙАК оприлюднив матеріал про порушення в Європейському офісі боротьби із шахрайством (OLAF), спираючись на внутрішні документи цієї організації. OLAF заявило про можливість підкупу когось із своїх співробітників для отримання цих документів, а, після завершення внутрішнього розслідування, передало його результати владі Бельгії. На початку 2004 року журналіст був затриманий на кілька годин поліцією Бельгії, яка здійснила обшуки в його офісі та вдома, вилучивши 16 ящиків з документами, два ящики архівів, 2 комп’ютери та 4 мобільні телефони.

Сьогодні представник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР заявив на брифінгу, коментуючи рішення Європейського суду, що Єврокомісія не є стороною в цьому процесі. Він, зокрема, звернув увагу на те, що у жовтні 2006 року Європейській суд у Люксембургу відхилив позов журналіста проти Єврокомісії.