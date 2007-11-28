Для медпрацівників презентовано посібник “Захист прав ВІЛ-позитивних дітей”

Сьогодні у Києві презентовано навчальний проект для медичних працівників “Захист прав ВІЛ-позитивних дітей”.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник Програми з ВІЛ/СНІД Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Тетяна ТАРАСОВА під час презентації, що відбулася в УНІАН, зазначила, що метою проекту є надання медичним працівникам, насамперед практикуючим лікарям, необхідної інформації щодо прав дітей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні.

За її словами, факти засвідчують, що права дітей, які живуть з ВІЛ в Україні, порушуються, серед іншого, і в лікувально-профілактичних установах. За словами Т.ТАРАСОВОЇ, найчастіше порушується право дитини народитися здоровою, право на конфіденційність або нерозголошення діагнозу та право на медичне обслуговування. На її думку, така ситуація спричинена, насамперед, браком об’єктивної інформації щодо ВІЛ та нестачею правової інформації.

“Дослідження “Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, підтвердило, що стигма в Україні існує, а саме: у середовищі медичних працівників”, - сказала Т.ТАРАСОВА. Водночас вона переконана, що це можна подолати шляхом інформування про ВІЛ-інфекцію.

Т.ТАРАСОВА зазначила, що за офіційними даними МОЗ України, з 1987 року від ВІЛ-позитивних матерів народилося близько 14 тис. дітей, з яких 1464 дітям наразі підтверджено діагноз ВІЛ-інфекції. За її словами, також зростає кількість хворих на СНІД. Тільки за 8 місяців 2007 року діагноз СНІД встановлено у 73 дітей.

У свою чергу, головний неонатолог МОЗ України Єлизавета ШУНЬКО зазначила, що цей навчальний проект розроблений для кафедр неонатології, педіатрії, акушерства і гінекології, акушерства, гінекології та перенатології, а також кафедри дитячих інфекційних хвороб та імунології.

“Всі права дитини вперше було проаналізовано, систематизовано і викладено в цьому навчальному модулі. Це перше видання, де лікар може отримати всі систематизовані знання щодо прав ВІЛ-позитивних дітей”, - зазначила Є.ШУНЬКО. За її словами, цей модуль було представлено в Національній медичній академії післядипломної освіти, де він отримав позитивний відгук.

Є.ШУНЬКО зазначила, що протягом 2008 року модуль буде впроваджений в курс навчання в Харківській та Дніпропетровській медичних академіях післядипломної освіти та Запорізькій медичній академії.

Проект реалізовується Благодійною організацією “Міжнародний благодійний фонд “Джерела” за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні, у співробітництві з МОЗ України, Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, БО “Правозахисний центр “ТАБО” та ВБО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ”.