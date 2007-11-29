Семінар ”Гендерна політика ЄС: виклики для України”

10 грудня 2007 року Київська міська громадська організація "Інститут ліберального суспільства" проводить семінар в рамках проекту "Гендерна політика ЄС: виклики для України", що підтримується Фондом Генріха Бьолля, представництвом в Польщі. Заявку на участь надіслати до 30 листопада.

Мета семінару:

- презентувати аналітичну доповідь, в якій проаналізовані гендерна політика в Україні у відповідності до гендерної стратегії ЄС; зроблено гендерний аналіз Плану дій ЄС – Україна та Стратегії розвитку України 2007-2013;

- обмінятися поглядами та добрими практиками, які мають жіночі НПО та НПО, що захищають людські права, з приводу того, як застосовувати Допомогу для розвитку ЄС та гендерну стратегію ЄС для лобіювання та адвокатування жіночих потреб на локальному та національному рівні в Україні;

- підтримати діалог і співробітництво між громадянським суспільством і представниками державних інституцій щодо включення гендерних пріоритетів в політику в контексті інтеграції України до ЄС.

Семінар проводитиметься в рамках проекту "Гендерна політика ЄС: виклики для України", що підтриманий Фондом Генріха Бьолля, представництвом в Польщі.

Вартість проїзду та розміщення в готелі учасників з інших міст буде відшкодовано за рахунок проекту.

Для участі в семінарі просимо надсилати свої заявки на електронну пошту okisselyova@voliacable.com до 30 листопада 2007 року.