В Україні офіційно зареєстровано 33 тисячі релігійних організацій

Держава не контролює діяльність як офіційно зареєстрованих – їх у нашій 33 тисячі, - так і не незареєстрованих релігійних організацій.

Про це заявив на прес-конференції голова Всеукраїнської громадської організації «Культи й суспільство» Валерій ЧЕБАНЕНКО.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за словами В.ЧЕБАНЕНКА, в Україні немає державної стратегії взаємовідносин між державою та релігійними організаціями. «В нашій країні вільно пропагуються екстремістські ідеї через так звану програму нового світового порядку. Це – своєрідний бізнес-проект, коли лідери релігійних організацій із високим матеріальним добробутом, а також які мають владу над душами людей, прагнуть до влади мирської. Й досягають її через соціальні програми – саме це ми можемо спостерігати зараз у Києві», - вважає В.ЧЕБАНЕНКО.

У свою чергу голова Всеукраїнської громадської організації Володимир ПЄТУХОВ вважає, що величезна кількість подібних організацій просто займаються бізнесом. «Проте проблема не стільки в грошах, скільки в тому, що ці організації змінюють філософію людей, їхні життєві цінності. А це доволі небезпечно для нашого суспільства, яке не має своєї національної ідеї» - зазначив В.ПЄТУХОВ.

Особливу тривогу експертів викликає той факт, що діяльність сект останнім часом націлена на загальноосвітні школи. «Нас турбує той факт, що різного роду культи націлені на загальноосвітні школи. Зараз йде відверте впровадження в систему освіти України, але ж це заборонено законом», - додав В.ЧЕБАНЕНКО.