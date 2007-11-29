Українська міграційна служба не любить біженців

Органи міграційної служби в Україні демонструють установку на недопущення шукачів притулку до отримання статусу біженців в Україні, навіть за наявності підстав, передбачених міжнародним законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в дослідженні Вінницької правозахисної групи, оприлюдненому під час круглого столу в Києві.

За офіційною статистикою міграційної служби України, протягом 2006 року поступило 1959 заяв про надання статусу біженця в Україні від 2075 осіб (такі цифри пояснюються тим, що, за законодавством, в заяву вноситься інформація про неповнолітніх членів сім‘ї дорослого шукача притулку). В той же час було задоволено лише 55 заяв. Серед шукачів притулку, що отримали статус біженця, - 17 афганців, 7 громадян Казахстану, 5 іракців, 4 росіян (серед них троє етнічних чеченців), 4 узбеки та 2 білоруси.

“Хоча така кількість осіб, яким було надано статус біженця в 2006 році, є на 30 відсотків більшою, ніж в 2005 році, коли статус біженця отримали лише 37 осіб, така статистика свідчить про небажання органів міграційної служби об‘єктивно розглядати заяви про надання статусу біженця”, - заявив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

За інформацією правозахисників, однією із найбільших проблем, з якою стикаються біженці та шукачі притулку в Україні, є недосконалість законодавства, що регулює правовий статус біженців. “Частина цього законодавства, особливо підзаконні акти, такі як деякі накази, інструкції чи постанови органів внутрішніх справ, прикордонної служби чи міграційної служби не відповідають не лише законам, але й Конституції України та міжнародним договорам України у галузі прав людини, проте... продовжують активно застосовуватися і приводити до масових порушень прав людини”, - йдеться у дослідженні.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), на початку 2006 року у світі нараховувалося 20,8 млн осіб, якими опікувалася ця міжнародна організація (біженці, цивільні особи, які повернулися до своїх домівок, проте все ще потребують допомоги, внутрішньо переміщені особи, шукачі притулку та особи без громадянства). Порівняно з 2005 роком ця цифра збільшилася майже на 6 відсотків. Попри величезну кількість афганців, які продовжують повертатися додому, вони залишаються найчисельнішою групою, якій надає допомогу УВКБ ООН (майже 1,9 млн.).