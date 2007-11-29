В ООН пройшла конференція, присвячена 75-й річниці Голодомору в Україні

Вчора Постійне представництво України провело в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку конференцію, присвячену 75-й річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, в конференції взяли участь представники держав - членів ООН, української діаспори в Нью-Йорку, а також учені із США і Канади, які займалися дослідженням цієї трагедії. У зверненні до них Президент України висловив надію, що Генеральна Асамблея ООН визнає факт того, що Голодомор був актом геноциду.

На конференції виступив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, який і оголосив звернення Віктора ЮЩЕНКА до її делегатів.

«Від імені Української держави я хочу висловити глибоку пошану і підтримку організаторам і учасникам цієї представницької конференції», - говориться в посланні українського Президента.

У ньому зазначається, що Голодомор був актом геноциду, скоєним тоталітарним сталінським режимом, і є однією з найстрашніших гуманітарних катастроф в історії людства. Президент нагадав, що в 1932-1933 роках внаслідок Голодомору в Україні померло 10 млн. чоловік.

Глава Української держави закликав все міжнародне співтовариство вшанувати пам`ять жертв цієї трагедії і схвалити резолюцію Генеральної Асамблеї, в якій визнати, що Голодомор був актом геноциду.

«Ми сподіваємося, що в 2008 році Генеральна Асамблея ООН скаже своє вагоме і правдиве слово про Голодомор як геноцид», - наголошується в посланні В.ЮЩЕНКА.

Президент України подякував учасникам конференції за готовність допомогти відновити історичну правду.

Виступаючи від свого імені, В.ОГРИЗКО зазначив, що сьогодні через 75 років після трагедії є достатньо документів і доказів, які підтверджують кримінальну природу Голодомору. Він додав, що цих доказів вистачить для того, щоб відкрито засудити Голодомор як геноцид проти українського народу.

Захід пройшов у конференц-залі Бібліотеки ООН.