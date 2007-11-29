Ющенко взяв на контроль справу невинно засудженої Світлани Зайцевої

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА інформування громадськості про притягнення до відповідальності посадовців, винних у незаконному засудженні жительки Донеччини Світлани ЗАЙЦЕВОЇ за вбивство, якого вона не скоювала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА, відповідний лист глави держави направлений керівникові Генпрокуратури, зважаючи на значний резонанс, який викликала в суспільстві дана справа.

І.ПУКШИН нагадав, що раніше Секретаріат Президента України вже направляв відповідний лист про проведення ретельної перевірки з цього приводу, однак «до теперішнього часу реагування відсутнє».

З огляду на зазначене, В.ЮЩЕНКО вимагає від О.МЕДВЕДЬКА вжити невідкладних заходів щодо термінового інформування його і громадськості про притягнення до встановленої законом відповідальності винних посадових осіб.

*** У 2001 році С.ЗАЙЦЕВУ було незаконно засуджено за вбивство, якого вона не скоювала, до 7,5 років позбавлення волі. Рік потому знайшли справжніх вбивць – жінку звільнили, однак із в’язниці вона повернулася хворою на туберкульоз. У квітні 2006 року 28-річна С.ЗАЙЦЕВА померла, залишивши сиротами трьох дітей.