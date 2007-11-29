Розгляд справи Гонгадзе відклали до 13 лютого

Апеляційний суд Києва сьогодні ухвалив рішення про відкладення до 13 грудня 2007 року розгляду кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у зв’язку з хворобою підсудного Миколи ПРОТАСОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила адвокат вдови Г.Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, сьогодні на засіданні передбачалося ознайомитися з результатами психолого-психіатричної експертизи М.ПРОТАСОВА та психологічних експертиз підсудних Валерія КОСТЕНКА та Олександра ПОПОВИЧА.

Однак, на початку судового засідання головуюча на судовому засіданні суддя Ірина ГРИГОР’ЄВА повідомила, що до суду надійшов лист від лікарів, в якому повідомлялося, що М.ПРОТАСОВ не може взяти участь у засіданні через незадовільний стан здоров’я.

Тому судді прийняли рішення відкласти слухання справи до вищезазначеної дати.

«Такий тривалий термін перерви пов’язаний з рекомендаціями лікарів», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Слухання у справі Г.Гонгадзе Апеляційний суд столиці продовжить 13 грудня 2007 року о 10.30.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – В.КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА і О.ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.