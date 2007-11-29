Україна не контролює поширення ВІЛ-інфекції серед біженців

Україна не робить жодних системних кроків задля контролю над поширенням ВІЛ-інфекції всередині найвразливішої групи мігрантів, яку складають біженці і шукачі притулку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження Вінницької правозахисної групи, оприлюднені у Києві під час круглого столу “Презентація результатів досліджень з питань прав людини та ВІЛ/СНІДу у відношенні до біженців”.

“Фактично в Україні біженці залишилися поза програмами догляду, підтримки, профілактики, це становить загрозу не лише щодо поширення інфекції усередині біженських громад, але й сприяє інфікуванню членів суспільства приймаючої країни – України”, - заявив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Дослідження, проведене правозахисниками серед лідерів громад біженців і шукачів притулку, також свідчить про низький рівень поінформованості цієї категорії мігрантів щодо проблематики ВІЛ-СНІД. Так, відповідаючи на питання щодо головних симптомів СНІДу, лише 56% відповідей лідерів громад були правильними, при тому, що на запитання дали відповідь лише 66% опитаних.

25% лідерів біженських громад вважають, що ВІЛ-інфіковані повинні лікуватися примусово, ще 8% вважають, що ВІЛ-інфіковані зобов‘язані повідомити про свій статус членам родини, а ще 8% вважають, що ВІЛ-інфікованих треба реєструвати в міліції. Жоден із опитаних не отримував при проходженні обстеження на СНІД письмової інформації іноземною мовою щодо добровільності такого обстеження.

Виявлення ВІЛ-інфекції у шукача притулку становить загрозу в наданні статусу біженця та депортації особи – вважають 33% опитаних лідерів біженських громад і 43% шукачів притулку.

Серед біженців та шукачів притулку вірять в дотримання державою принципу конфіденційності лише 8%, а 62% - не довіряють державі.

55% опитаних вважають, що УВКБ ООН надає спеціальну допомогу ВІЛ-інфікованим біженцям та шукачам притулку, 33% це заперечують, решта – не знають.

Дослідження було проведене шляхом анкетування 13 лідерів біженських громад, а також 120 біженців та шукачів притулку з 11 регіонів України.