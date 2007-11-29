В Росії почастішали випадки порушення прав людини перед виборами

Amnesty International глибоко стурбована тим, що російська влада систематично ігнорує основні права людини напередодні парламентських виборів, призначених на 2 грудня цього року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міжнародної Амністії, в останні місяці організація спостерігала численні спроби влади Російської Федерації ущемити права на свободу зборів, об`єднань і вільне висловлення думки, зокрема - відносно прихильників політичної опозиції, а також правозахисників і журналістів.

«Дії російської влади – від безпідставного арешту і позбавлення волі лідера опозиції Гарі КАСПАРОВА до побиття журналістів, правозахисників і застосування надмірної сили відносно мирних демонстрантів – сприяли встановленню атмосфери, в якій складно або взагалі неможливо виражати незгоду і розповідати про порушення прав людини», – заявила директор регіональної програми Amnesty International по Європі і Центральній Азії Нікола ДАКВОРТ.

Міжнародна Амністія закликає до негайного звільнення одного з лідерів опозиційного руху Гарі КАСПАРОВА, заарештованого 24 листопада і засудженого до п`яти діб адміністративного арешту за організацію демонстрації і опір міліції під час арешту.

Також Amnesty International стурбована нападом і подальшою смертю Фаріда БАБАЄВА, що займався правозахисною діяльністю. Він очолював список кандидатів в депутати Державної думи від партії «Яблуко» в Республіці Дагестан, розташованій на півдні країни. Увечері 22 листопада у Ф.БАБАЄВА стріляли невідомі. Замах стався в під`їзді його будинку в столиці Дагестану Махачкалі. На думку родичів і правозахисників, мотивом вбивства послужило те, що Ф.БАБАЄВ відкрито виражав свої політичні погляди. За наявними даними, російська влада заперечує політичне підґрунтя вбивства.

Організація виражає занепокоєння і з приводу викрадення керівника правозахисного центру «Меморіал» Олега ОРЛОВА, а також трьох журналістів російського телеканалу «РЕН-ТВ». В ніч з 23-го на 24 листопада озброєні люди в масках, одягнені у форму камуфляжу, забрали їх з готелю в місті Назрані (Республіка Інгушетія), вивезли за місто, побили і погрожували застрелити, а потім кинули в їх полі, повідомляє МА.

«Спроби заглушити ЗМІ і правозахисників, а також переслідування і жорстоке поводження з тими, хто заявляє про порушення прав людини або виражає незгоду, недопустимі. Таким діям немає виправдання ні в період виборів, ні в стані підвищеної загрози безпеці», – заявила Н. ДАКВОРТ.