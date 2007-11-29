В наступному році Україна потратить на боротьбу зі СНІДом 1 млрд грн

Україна в 2008 році збільшить фінансування витрат на подолання розповсюдження ВІЛ/СНІД до 1 млрд. грн.

Таку думку висловив заступник міністра охорони здоров`я України Валерій ІВАСЮК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми заклали в проект бюджету на 2008 рік 204 млн. грн. Це бюджет Національної програми, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров`я», - сказав В.ІВАСЮК.

За його словами, цей обсяг фінансування не включає кошти, які виділяються в цій сфері для Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, Департаменту з питань виконання покарань та інших міністерств, які є партнерами в процесі подолання епідемії ВІЛ/СНІД.

«Консолідовані витрати будуть, звичайно, суттєво вищі. З урахуванням витрат місцевих бюджетів ця цифра, я думаю, наближатиметься до 1 млрд. грн.», - припустив він.

В.ІВАСЮК вважає, що головним питанням є ефективне використання коштів, передбачених на подолання проблеми розповсюдження ВІЛ/СНІДу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році обсяг державного фінансування проблеми профілактики і лікування ВІЛ/СНІДу через Міністерство охорони здоров`я становить 125 млн. грн.