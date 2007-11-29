Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, закликає бюрократів прочистити вуха

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, завтра, 30 листопада, проведе акцію «Бюрократи, прочистіть вуха!».

Про це повідомив голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, Володимир ЖОВТЯК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми хочемо вчергове звернути увагу громадськості і уряду до проблем, з якими зустрічаються ВІЛ-позитивні люди. Ми хочемо, аби уряд почув вимоги цих людей», - сказав В.ЖОВТЯК.

За його словами, основними вимогами ВІЛ-позитивних є забезпечення адекватного фінансування програм протидії ВІЛ/СНІД, поліпшення системи державних закупівель антиретровірусних препаратів і подолання корупції у цій сфері, а також впровадження замісної терапії метадоном.

В.ЖОВТЯК також повідомив, що акція відбудеться о 8.30-9.30 біля Будинку уряду, Секретаріату Президента, Міністерства охорони здоров`я, МВС і СБУ. Під час акції чиновникам, які входять в будівлі держустанов, планується видавати набори для чищення вух. У ці набори входитимуть ватяні палички таі інструкція з їх застосування.