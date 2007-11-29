Європарламент схвалив Хартію фундаментальних прав ЄС

Європарламент схвалив Хартію фундаментальних прав Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Європарламенту. “За” проголосували 534 депутати, “проти” – 85, утрималися – 21.

Офіційна церемонія проголошення Хартії відбудеться у Європарламенті 12 грудня.

Хартія фундаментальних прав є одним з базових документів для нової Угоди реформ, яка стала заміною Конституції ЄС і буде підписана 13 грудня в Лісабоні.

Хартія визначає фундаментальні права людини в ЄС, такі як право на життя (включаючи заборону смертної кари), право на цілісність особи (включаючи заборону на селекцію людей та клонування). Хартія забороняє тортури, рабство, примушування до праці, торгівлю людьми.

В сфері свобод документ встановлює такі права, як право на свободу та безпеку, право на повагу до особистого і сімейного життя, право на захист персональних даних, право одружуватися і створювати родини, право на свободу думок та сповідування релігії, право на свободу висловлювання та інформацію, право на свободу зібрань, право на свободу науки та мистецтв, право на освіту, право на вибір професії та роботи, право на ведення бізнесу, право на власність, право на притулок, право на захист у випадку переміщення чи екстрадиції.

В хартії проголошується рівність усіх перед законом, заборона дискримінації, рівність між чоловіками та жінками, культурна, релігійна та мовна різноманітність. Документ визнає права дітей та осіб похилого віку, права на інтеграцію до суспільства осіб з фізичними чи іншими обмеженнями. В хартії встановлені права працівників на отримання інформації, на протести, на захист у випадку необґрунтованого звільнення та чесні умови праці. Крім того, встановлені права на охорону здоров’я та захист навколишнього природного середовища, визначені громадянські права.

В Хартії визначається, що будь-який громадянин Європи у випадку порушення його прав може звернутися до Європейського Омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, нова Угода ЄС, підписання якої заплановано на 13 грудня в Лісабоні, міститиме перехресні посилання на Хартію фундаментальних прав.

Ухвалення Хартії, зокрема, дає право громадянам ЄС оскаржувати порушення своїх прав не лише проти національних урядів, а й проти європейських керівних органів в Європейському суді в Люксембургу.

Великобританія в ході переговорів про нову Угоду ЄС добилася права не застосовувати на своїй території положення Хартії фундаментальних прав. Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК також заявив про намір отримати таке право для своєї країни.