Семінар з безпеки для українських журналістів

14 грудня о 10-30 в УНІАН відбудеться презентація посібника з безпеки для українських журналістів. Посібник було розроблено за підтримки Міжнародної Федерації Журналістів, Незалежної Медіа-Профспілки України, та Національної Спілки Журналістів України, та Шведського Союзу Журналістів. Учасники: Олівер Мані-Кьорл, координатор проектів МФЖ; Арне Кьоніг, голова Шведської Спілки Журналістів; Оксана Романюк, координатор проекту з безпеки журналістів, автор посібника; Сергій Гузь, голова НМПУ. На конференції також буде оголошено про створення Фонду Безпеки для українських журналістів. По завершенню прес-конференції, учасники отримають “Посібник з безпеки для українських журналістів” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. По завершенні прес-конференції об 11-30 у Будинку кіно відбудеться семінар “Безпека журналістів в Україні”. Планується, що в семінарі приймуть участь голова проектів МФЖ Олівер Мані-Кьорле, координатор проекту з безпеки журналістів в Україні Оксана Романюк, голова НМПУ Сергій Гузь, голова НСЖУ Ігор Лубченко, президент Української Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська. Семінар буде супроводжуватись виставкою фотографій порушень прав журналістів від фото-сервісу інформаційного агентства УНІАН, яке виступає інформаційним спонсором акції. (вул. Саксаганського, 6, конференц-зал ).