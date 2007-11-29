Цього року вже загинули 18 військових

У 2007 році під час виконання службових завдань загинуло 18 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив головнокомандувач ЗСУ – начальник Генерального штабу Сергій КИРИЧЕНКО.

“В цьому році, на жаль, ми не зберегли 18 військовослужбовців, які загинули під час виконання службових завдань”, - сказав С.КИРИЧЕНКО, зазначивши, що загинуло 4 офіцери, 6 військовослужбовців-контрактників та 8 військовослужбовців строкової служби.

Він зауважив, що це значно менше, ніж торік, але наголосив, що оборонне відомство розуміє, що кожна загибель є трагедією для родини і командирів, які намагаються зробити все можливе, щоб не було таких випадків.

“Ми будемо намагатися зробити наступного року таким чином, щоб максимально унеможливити загибель військовослужбовців під час виконання завдань за призначенням”, - наголосив С.КИРИЧЕНКО.

Водночас він підкреслив, що цього року також загинуло 62 військовослужбовці поза службою – у відпустках, внаслідок ДТП, були випадки самогубств, внаслідок порушення правил особистої безпеки.

“Це велика проблема, і ми – військові усіх рівнів – не відсторонюємося, щоб попередити такі випадки. Ми проводимо серйозну роботу з військовослужбовцями, з сім’ями, дружинами, проводимо роботу через Раду офіцерів, для того, щоб попередити такі випадки”, - запевнив він.

Водночас С.КИРИЧЕНКО повідомив, що протягом року було зафіксовано 109 випадків порушень статутних відносин, з них у 18 випадках військові отримали травми.

Він наголосив, що відповідно до наказу Міністерства оборони такі випадки не приховуються, а командири військової частини, у разі виявлення таких випадків, заохочуються, щоб зменшити їхню кількість.