Відкриття Другого щорічного Всеукраїнського дебатного турніру «Серце Києва». Тема: «Верховенство права».

30 листопада - 14-30 - Відбудеться урочисте відкриття Другого щорічного Всеукраїнського дебатного турніру «Серце Києва». Тема: «Верховенство права». Організатор - ВМГО «Дебатна Академія». Партнери проекту: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Інститут Політичної Освіти, Альянс молодих політологів, політтехнологів та політиків України, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Молодіжний правозахисний рух-Україна, Студентський парламент КНУ ім. Т.Шевченка (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Кураса НАНУ, актовий зал). Телефон: 8-097-923-2726, DebateClubUA@gmail.com.

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