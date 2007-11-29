До Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми відбудеться акція «Свічкова хода – 2007»

1 грудня - 15-00 - До Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми в рамках благодійного гала-концерту «SOScтрадание» в підтримку людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, відбудеться акція «Свічкова хода – 2007», організована ВБО «Конвіктус Україна» та Київською міською організацією Товариства Червоного Хреста України, за підтримки Агентства Mainstream Communication & Consulting. Акція пройде під гаслами «Живи!» та «Покажи приклад!». Хода розпочнеться біля НП «Україна». Із запаленими свічками учасники акції пройдуть центральною вулицею міста й викладуть їх у формі «Червоної стрічки», біля центрального входу НПМ «Україна» перед початком благодійного гала-концерту «SOScтрадание»;

16-00 - розпочнеться концерт.

Телефони: 272 41 32, 80674086647, stas@convictus.org.