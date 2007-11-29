Каспарова випустили на волю

Лідер "Об`єднаного громадянського фронту", екс-чемпіон світу з шахів Гарі КАСПАРОВ, якого було затримано у суботу після "Маршу незгодних" за звинуваченням у порушенні громадського порядку, сьогодні вийшов на волю, повідомила РІА «Новости» член федеральної ради організації Марина ЛИТВИНОВИЧ.

"Його звільнили трохи раніше, ніж ми думали", - сказала вона.

Спочатку вихід Г.КАСПАРОВА на волю планувався на 16.30, проте Г.КАСПАРОВА було звільнено близько четвертої години, що було несподіванкою і для його соратників.

"Об`єднаний громадянський фронт" був одним із організаторів "Маршу незгодних".

Г.КАСПАРОВУ, окрім порушення громадського порядку, пред`явили звинувачення в організації несанкціонованого ходу і присудили п`ять діб арешту.