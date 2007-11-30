У Вінниці відбудеться свічкова хода в пам’ять про загиблих від СНІД

30 листопада у Вінницькому міському палаці мистецтв «Зоря» відбудеться молодіжна акція “Молодь Вінниці – за життя без СНІД”.

Як повідомили УНІАН у Вінницькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у рамках молодіжної акції було організовано міський конкурс соціальної реклами з цієї тематики і завтра будуть підбити підсумки цього конкурсу соціальної реклами та нагороджені його переможці. Призи для переможців надала Вінницька обласна організація Товариства Червоного Хреста України та VAB банк.

О 18.30 розпочнеться свічкова хода в пам’ять про загиблих від СНІД.

Крім того, як повідомили у міському центрі соціальних служб, з 26 листопада по 30 листопада на вулицях Вінниці за участю волонтерів – студентів вузів міста працювали інформаційні пікети, де розповсюджувалися інформаційно-профілактичні матеріали: буклети та листівки з проблеми запобігання ВІЛ/СНІД.

Фахівці центру соцслужб для сім’ї, дітей та молоді впевнені в тому, що профілактична робота щодо запобігання ВІЛ/СНІД має бути системною та постійною: протягом року в підліткових клубах ЖЕКів, таборах відпочинку та санаторіях міста, навчальних закладах проводилися спеціалізовані психологічні тренінг-курси для молоді з питань профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, розробляються та розповсюджуються інформаційно-профілактичні матеріали – буклети, листівки тощо.