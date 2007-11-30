GRECO вимагає від України створити антикорупційний орган

У вересні 2008 року Україна має відзвітувати Групі держав проти корупції (GRECO) про виконання антикорупційних рекомендацій, наданих нашій державі в оціночному звіті GRECO щодо стану корупції в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йшлося у ході засідання керівної групи спільного проекту Ради Європи та Європейської комісії «Підтримка належного урядування: проект проти корупції в Україні». Захід відбувся 29 листопада в українському Мін‘юсті за участю представників Європейської Комісії в Україні, Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові і Білорусі, Секретаріату Ради Європи, а також органів державної влади України (Мін‘юсту, Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабінету Міністрів, Апарату Ради національної безпеки та оборони України, Генпрокуратури, МВС тощо).

Зокрема, до вересня 2008 року в Україні мають бути вжиті заході щодо створення національного антикорупційного органу. Це є однією з 25 рекомендацій, наданих нашій державі GRECO. Крім того, таке зобов‘язання Україна взяла на себе, ратифікувавши Конвенцію ООН проти корупції.

За словами представника Генерального директорату і Ради Європи Александра ЗЕГЕРА, в Європі існують позитивні очікування щодо створення такого органу в Україні, а також виконання нашою державою антикорупційних рекомендацій GRECO. А.ЗЕГЕР наголосив, що позитивна реакція в Україні на звіт GRECO та оперативне його оприлюднення дає Європі позитивні сподівання.

Зі свого боку Рада Європи та Європейська комісія планують надати максимум допомоги в рамках спільного проекту «Підтримка належного урядування: проект проти корупції в Україні», реалізація якого здійснюється в Україні трохи більше року та розрахована до червня 2009 року.

А.ЗЕГЕР наголосив, що Рада Європи з розумінням ставиться до певної паузи з реалізацією антикорупційного проекту в Україні через невизначену політичну ситуацію. Зокрема - до затримки з ухваленням розробленого українським урядом пакета антикорупційних законів. В Україні, за його словами, є всі передумови для ефективних результатів за умови політичної підтримки та політичних зобов‘язань з боку самої України.

У ході засідання українською стороною було наголошено, що Україна зацікавлена у продовженні реалізації антикорупційного проекту Ради Європи та Європейської Комісії. За словами головуючої на засіданні, заступника міністра юстиції Інни ЄМЕЛЬЯНОВОЇ, цей проект є важливим з огляду на майбутній звіт України перед GRECO, що має відбутися у 2008 році, а також з огляду на те, що питання боротьби з корупцією залишається для України надзвичайно актуальним.