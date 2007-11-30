Українка стала сурогатною матір`ю для громадянки США

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження у справі про дотримання прав немовляти, народженого українською сурогатною матір’ю для громадянки США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР України з прав людини.

За даними прес-служби, 28 листопада 2007 року Н.КАРПАЧОВА на особистому прийомі зустрілася з громадянкою США - 56-річною Джанет РУНЙОН ТАЙ, яка нещодавно намагалася вивезти з України немовля, народжене українською сурогатною матір’ю.

Дж.РУНЙОН ТАЙ, звертаючись до українського омбудсмана, попросила захистити її права, оскільки, як вона зазначила, консульська служба США залишила її наодинці у скрутній ситуації, а їй не зрозуміло, якими діями вона порушила законодавство України і чому проти неї порушено кримінальну справу. Жінка стверджує, що не мала ніяких інших намірів, крім стати матір’ю дитини, народженої сурогатною матір’ю, з якою через одну з приватних клінік у місті Києві було укладено комерційний контракт, отримане свідоцтво про народження дитини, видане Солом’янським районним відділом реєстрації актів цивільного стану міста Києва, де вона зазначена матір’ю новонародженої Вікторії, повідомили у прес-службі Уповноваженого.

На зустріч до Уповноваженого з прав людини були запрошені керівники відповідних підрозділів міністерств: Володимир БОНДАРЕНКО – начальник управління з питань материнства і дитинства Міністерства охорони здоров’я України; Надія ТАТАРЧУК – директор Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту; Валентина ОСАДЧА – директор Департаменту з питань сім’ї цього ж міністерства. У зустрічі взяла участь також тимчасовий опікун немовляти – заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Як заявила Н.КАРПАЧОВА, цей резонансний випадок привернув увагу до проблем регулювання юридичного статусу сурогатного материнства та народжених у такий спосіб дітей. При цьому омбудсман наголосила, що застосування новітніх методів репродуктивної медицини без чіткого правового поля може призвести до порушення прав українських дітей. А тому в конкретній ситуації з немовлям, на її переконання, рішення має ґрунтуватися виключно на національному законодавстві України та Конвенції ООН про права дитини, виходячи з якнайкращого забезпечення її інтересів.

Омбудсман України вважає за необхідне внести зміни до нормативних актів Мінохорони здоров’я, Мін’юсту України з метою більш чіткого врегулювання правовідносин, які виникають при запровадженні методів репродуктивної медицини. «Це має бути зроблено невідкладно для унеможливлення використання сурогатного материнства як одного з можливих способів торгівлі українськими дітьми», – зазначила Н.КАРПАЧОВА.