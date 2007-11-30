В Україні понад 300 тисяч дітей не ходять до школи

У Україні понад 300 тисяч дітей молодшого шкільного віку не відвідують школи.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин Організації Об`єднаних Націй, про це йдеться в доповіді ЮНЕСКО, присвяченій огляду ситуації з освітою в світі. У ній аналізуються досягнення і недоліки 129 країн світу з виконання шести цілей в цій сфері, поставлених у 2000 році в Дакарі.

Автори доповіді дійшли висновку, що найкращі показники щодо забезпечення доступу до освіти та її якість у Норвегії. За нею йдуть Великобританія, Словенія, Швеція, Республіка Корея та Італія.

У доповіді повідомляється, що за період з 1999 по 2005 рік число дітей, що відвідують початкову школу, зросло на 36% у країнах Африки на південь від Сахари і на 22% — в Південній і Західній Азії. У 14 країнах уряди скасували плату за навчання в початковій школі, що забезпечило доступ до освіти дітям з найбільш неблагополучних сімей. В цілому по світу число дітей, які не відвідують школу, знизилося з 96 млн. в 1999 році до 72 млн. у 2005 році.

У країнах Центральної і Східної Європи, а також Центральній Азії число дітей, котрі не відвідують початкову школу, скоротилося з 3,1 млн. до 2,4 млн.

Та все ж, не зважаючи на прогрес, дані по 129 країнам показують, що 25 із них ще далекі від досягнення поставленої мети. Близько двох третин цих країн розташовані на південь від Сахари. До їх числа також потрапили Бангладеш, Індія, Непал, Мавританія, Марокко і Пакистан.

Більшість країн, які досягли цілей у сфері освіти, або близькі до їх досягнення, знаходяться в Північній Америці і Європі. До цієї ж категорії увійшли всі, за винятком Молдови, країни пострадянського простору, а також Аргентина, Бруней-Даруссалам, Бахрейн, Мексика і Республіка Корея. При цьому за окремими показниками низка країн СНД також іще далека від успіху. Так, Росія, Україна і Туреччина «лідирують» у регіоні за кількістю дітей молодшого шкільного віку, що опинилися поза системою освіти. У кожній з цих країн налічується понад 300 тис. таких дітей.

Автори доповіді звертають увагу на те, що досягненню мети охоплення до 2015 року всіх дітей відповідного віку освітою, заважають, серед іншого, такі чинники як низька якість освіти, високі витрати на навчання і високий рівень неписьменності, що зберігається, серед дорослих.

У доповіді підкреслюється, що, не зважаючи на наявні в більшості країн конституційні положення, котрі гарантують безплатну початкову освіту, багатьом сім`ям учнів державних початкових шкіл так чи інакше доводиться стикатися з проблемою плати за навчання, котра іноді може скласти третину сімейного бюджету.

У документі вказується на проблему браку вчителів. У цілому в світі до 2015 року буде потрібно 18 млн. нових учителів початкової школи.