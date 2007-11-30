Доля 47 суддів вирішиться 5 грудня

Вища рада юстиції планує 5 грудня провести засідання, на якому розглядатиметься лист Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо звільнення 47 суддів загальних та апеляційних судів за порушення присяги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВРЮ.

Водночас ВРЮ попереджає, що засідання 5 грудня може і не відбутися через відсутність кворуму. “Саме з цієї причини і не відбулися засідання 7, 14, 21 і 28 листопада і під сумнівом легітимність засідань 1 серпня та 18 вересня 2007 року”, - пояснили у прес-службі.

Водночас прес-служба нагадує, що голова Вищої ради юстиції є Лідія ІЗОВІТОВА 22 листопада 2007 року направила Президентові України лист, в якому повідомляється про те, що, починаючи з травня 2007 року, виникли складнощі у забезпеченні кворуму на засіданнях Вищої ради юстиції: робота Ради дестабілізується через штучне, свідоме блокування засідань деякими її членами, зокрема суддями.

Так, з 25 травня 2007 року на жодне із останніх дев’яти засідань Ради не з’явився член Ради за посадою – голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, хоча до порядку денного цих засідань включались саме його подання про призначення кандидатів на посади суддів уперше та звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

“Наслідуючи позицію голови Верховного Суду України, на засідання Ради не з’являються судді, призначені до ВРЮ як з’їздом суддів так і інституцією «Президент України».

Такі дії деяких членів ВРЮ перешкоджають своєчасному звільненню суддів, повноваження яких закінчилися (вони продовжують перебувати на посаді і отримувати заробітну плату, не здійснюючи правосуддя), та тих, хто своїми діями порушує присягу судді, що загрожує забезпеченню суддівського корпусу високопрофесійними кадрами”, - пояснили у прес-службі ВРЮ.

За повідомленням прес-служби, кандидати на посади суддів з усіх областей України змушені неодноразово приїздити на засідання Ради, витрачаючи чималі кошти на прибуття за викликом.

Голова Вищої ради юстиції звернулась до Президента України, як гаранта додержання Конституції України, вжити заходів реагування для належного функціонування конституційного органу, відповідального за формування високопрофесійного суддівського корпусу, яким є Рада, в тому числі щодо забезпечення участі у засіданнях членів Ради, призначених Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН на брифінгу 27 листопада заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з листом до Вищої ради юстиції, в якому закликає розпочати процедуру звільнення 47 суддів загальних і апеляційних судів за порушення присяги.

«Крім того, Президент доручив генеральному прокурору, керівникові Служби безпеки України, міністру внутрішніх справ розробити спільні дії з боротьби з корупцією в судовій системі», - сказав І.ПУКШИН.

За його словами, ГПУ, СБУ і МВС повинні до 15 грудня затвердити план спільних дій і щомісяця інформувати Президента про заходи, що їх вживають, з боротьби з корупцією в судовій системі.