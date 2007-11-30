Європейський суд зобов`язав Україну виплатити вінничанину 3,2 тис. євро

Європейський суд із прав людини зобов`язав Україну виплатити мешканцю Вінниці 3,2 тис. євро за затягування розгляду його справи в судах.

Як передає кореспондент, УНІАН про це йдеться у повідомленні громадської організації «Вінницька правозахисна група”.

Згідно з повідомленням, 61-річний вінничанин звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на затягування розгляду його справи в українських судах.

У листопаді 1997 року позивач був звільнений з посади начальника бюро Вінницького державного експериментального оптико-механічного заводу. У грудні 1997 року позивач звернувся до Ленінського райсуду Вінниці із позовом щодо незаконного звільнення.

Подальший судовий розгляд тривав до червня 2003 року, коли райсуд виніс рішення не на користь позивача, а Апеляційний суд Вінницької області підтвердив це рішення суду.

У червні 2003 року вінничанин подав касаційну скаргу до Верховного суду України, яка через недогляд з боку працівників суду потрапила на розгляд ВСУ тільки в червні 2006 року.

Позивач вимагав виплатити йому 45 тис. євро за нанесену моральну шкоду, а також відшкодувати матеріальні збитки, але не вказав конкретної суми. Крім того, він вимагав виплатити йому 0,6 тис. євро за судові видатки, але не надав документів, що підтверджують цю суму.

Євросуд визнав порушення прав позивача й зобов`язав Україну виплатити мешканцю Вінниці 3,2 тис. євро за моральні збитки.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2007 року Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити жителю Вінниці 1,6 тис. євро за тривале невиконання рішення українського суду у його справі.