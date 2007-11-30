Створено інтернет-портал з інформацією про випадки расизму і ксенофобії

У мережі Інтернет створено портал, присвячений документуванню випадків расизму та ксенофобії в Україні.

Про це повідомила виконавчий директор “Міжнародної амністії в Україні” Антоніна ТАРАНОВСЬКА під час круглого столу "Впровадження стандартів документування випадків расизму та ксенофобії - перший крок до вирішення проблеми" в агентстві УНІАН.

За її словами, на порталі xenodocuments.org.ua “Міжнародна амністія” збиратиме та відображатиме інформацію про прояви расизму, ксенофобії та міжнаціональної нетерпимості в Україні, а також повідомлятиме про можливі способи протидії цим явищам, про механізми відстоювання прав людини і захисту жертв дискримінації.

“Відсутність фактів (документування випадків ксенофобії та расизму – УНІАН) не дає змоги досягти того, аби влада визнала існування такої проблеми на найвищому рівні і почала розробляти стратегію протидії”, - заявила А.ТАРАНОВСЬКА.

У режимі “Факти” на порталі зібрано стандартизовану інформацію про конкретні випадки нетерпимості, зокрема, повідомлення, які стосуються проявів расизму і ксенофобії, проявів ворожнечі, факти правозастосування, просвіти та протидії расовій дискримінації.

У режимі “Норми” подається інформація про національні та міжнародні стандарти у галузі прав людини разом з аналізом правозастосовчої практики.

Як повідомила А.ТАРАНОВСЬКА, портал буде потрібен передусім громадським організаціям, які цікавляться вказаною проблематикою, журналістам і представникам влади.

Ресурс створено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.