Представник ООН змалював становище з наркоманією і СНІДом в Україні

Спеціальний посланник Генерального секретаря ООН з питань ВІЛ/СНІД у Східній Європі Ларс КАЛЛІНГС заявляє, що в разі, якщо Україна не виконає взяті на себе зобов`язання перед Глобальним фондом про запровадження програм замісної терапії метадоном для наркозалежних, вона може втратити зовнішнє фінансування програм профілактики і лікування у розмірі 150 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Уряд має підтримати реалізацію програми замісної терапії метадоном. Якщо цього не трапиться, до кінця цього року Україна може втратити грант на суму 151 млн. дол. від Глобального фонду з боротьби з ВІЛ/СНІДом”,- сказав він.

Л.КАЛЛІНГС висловив занепокоєння ситуацією в Україні щодо зростання ВІЛ-інфікованих. “Україна має зробити рішучі кроки для того, щоб бути здатною протистояти епідемії”, - сказав він.

За словами Л.КАЛЛІНГСА, для того, щоб подолати зростання кількості ВІЛ-інфікованих, Україна має проголосити боротьбу з ВІЛ/СНІД національним пріоритетом. “Незалежно від політичних проблем, Україні потрібно об’єднатися для подолання цієї епідемії. Зараз нестача координації в Україні є найбільшою перепоною для ефективного реагування”, - зазначив він.

У свою чергу голова Тематичної групи ООН з ВІЛ/СНІДу, доктор Гундо ВАЙЛЕР зазначив, що оскільки метадон в Україні не виробляється, необхідна ліцензія на ввезення його в Україну.

“Ця ліцензія має бути надана Комісією з контролю наркотиків в Україні, а ми зараз ще не маємо такої ліцензії”, - додав він.

Окрім того, Л.КАЛЛІНГС зазначив, що в Україні зараз найбільша епідемія СНІДу в Європі. “Якщо поширення ВІЛ не знизиться протягом наступних трьох років, я боюся, що в Україні розвинеться перша генералізована епідемія СНІДу в Європі”, - сказав він.

Л.КАЛЛІНГС також зазначив, що за перші 10 місяців цього року було офіційно зареєстровано 14 тис. 480 нових випадків інфікування серед громадян України, або 48 випадків інфікування кожного дня у порівнянні з 43 випадками у 2006 році.

Як йшлося на прес-конференції, відповідно до національних розрахунків, понад 377 тис. 600 людей живуть з ВІЛ в Україні, але офіційно було зареєстровано лише 119 тис. випадків.

Крім того, кількість людей, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ), зросла більше, ніж на 2 тис. осіб і становить зараз понад 7 тис. осіб. Проте розрив між потребою та попитом на лікування збільшується: у 2010 році АРТ потребуватимуть 50 тис. осіб, або вони помруть від СНІДу.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Глобальний фонд з питань боротьби з СНІДом, туберкульозом і малярією в серпні 2007 року підписали угоду про фінансування нової програми протидії ВІЛ/СНІДу в Україні на 2007-2012 роки в обсягу 150 млн. дол.

Перед цим Україна взяла на себе зобов`язання перед Глобальним фондом про запровадження програм замісної терапії мета доном для наркозалежних.