ОБСЄ прийняла заяву про вшанування пам’яті жертв Голодомору

Держави-учасниці ОБСЄ прийняли спільну заяву про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 30 листопада завершилося 15-е засідання Ради Міністрів ОБСЄ у Мадриді, на якому з ініціативи України була оприлюднена спільна заява “Про 75-у річницю Голодомору 1932-1933 років в Україні”. У цьому документі держави-учасниці ОБСЄ – Андорра, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ватикан, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Норвегія, Польща, Словаччина, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, США – вшанували пам’ять жертв національної трагедії українського народу – Голодомору, який забрав життя мільйонів українців в результаті масового голоду, що був спричинений брутальними діями та політикою тоталітарного сталінського режиму.

У заяві також визнаються докладені протягом останніх років зусилля з метою поширення обізнаності про Голодомор в рамках ООН, її спеціалізованих установах та в державах ОБСЄ, зокрема шляхом схвалення 193 країнами резолюції ЮНЕСКО з цього питання. Окремо вітається ініціатива України щодо організації пам’ятних заходів з нагоди 75-ої річниці Голодомору та участь у них держав-учасниць ОБСЄ.

Підтверджуючи своє зобов’язання в рамках ОБСЄ “чітко та беззастережно засуджувати тоталітаризм”, держави ОБСЄ наголошують на важливості поширення знань про трагічні події спільного минулого для зміцнення верховенства права, захисту прав людини та основних свобод задля попередження людських трагедій у майбутньому”.