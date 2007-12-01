ATAS: Британія ускладнює доступ іноземних студентів до високих технологій

Великобританія з п`ятниці остаточно запроваджує нові правила подання заявок від іноземних аспірантів на навчання з ряду високотехнологічних спеціальностей з метою зміцнення режиму нерозповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), повідомив МЗС Сполученого Королівства.

"За зразком урядів інших країн світу, британський уряд посилено працює над тим, щоб зупинити експансію знань і навичок, які можуть бути використані в розповсюдженні ЗМЗ і засобів її доставки", - наголошується в повідомленні Форин-офісу.

Для оформлення іноземних студентів на навчання за аспірантськими та магістерськими програмами, а також для досліджень у ряді галузей медицини, біології, фізики, математики, авіабудування та інших наук на термін більше шести місяців, їм доведеться тепер одержати спеціальний сертифікат, який має назву ATAS ("Academic technology approval scheme", Схема схвалення академічних технологій).

"ATAS створений для того, щоб з повною упевненістю зараховувати для навчання з ряду "чутливих" дисциплін у Великобританії тих осіб, які не мають стосунку до програм ЗМЗ", - пояснює британський МЗС.

Схема почала діяти в пілотному режимі з 1 листопада, а з 30 листопада вона стає обов`язковою для списку спеціальностей, повний варіант якого доступний на інтернет-сайті Форин-офісу.