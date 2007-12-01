На Прикарпатті на обліку 33 немовлят, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

В Івано-Франківській області на обліку є 33 немовлят, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, у 10 з них вже підтвердили ВІЛ-статус, 23 до досягнення 18 місячного віку перебуватимуть під спостереженням лікарів.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Івано-Франківського благодійного християнського фонду „Солідарність”. За інформацією фонду, шестеро дітей приймають АРВ-терапію – препарати, що допомагають підтримувати імунну систему в належному стані та продовжити їхнє життя. На жаль, у трьох дітей ВІЛ перейшов у стадію СНІДу.

Усі ВІЛ-інфіковані діти перебувають на обліку в обласному центрі СНІДу.

За даними Івано-Франківського обласного центру СНІДу, у 2007 році 14 ВІЛ-інфікованих матерів народили дітей, ще 8 вагітних ВІЛ-інфікованих перебувають на обліку.