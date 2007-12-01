Навчальний семінар за участю заступника Міністра внутрішніх справ Василя Мармазова на тему „Вивчення прав людини у навчальних закладах системи МВС України”

3 грудня - 10-00 - Відбудеться навчальний семінар за участю заступника Міністра внутрішніх справ Василя Мармазова та проректора Київського національного університету внутрішніх справ з наукової роботи Олександра Джужи на тему „Вивчення прав людини у навчальних закладах системи МВС України” (КНУВС, пл. Солом’янська, 1). Потрібна акредитація. Телефони: 520-08-46, 8 (066) 297-27-02.

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