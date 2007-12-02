У Росії скінхеди побили тувинську журналістку

У суботу, 1 грудня, у метро російського міста Санкт-Петербурга була побита начальниця відділу канцелярії голови уряду Туви, журналістка за професією, повідомляє Кореспондент.Net.

За словами правозахисника Руслана Лінькова, відома журналістка та громадська діячка Саяна (прізвище не наводиться, але, скоріш за все, йдеться про Саяну Монгуш) приїхала з Туви до знайомого на кілька днів. У суботу близько 14 години (за місцевим часом) вона спустилася на станцію Невський проспект і сіла в потяг у напрямку Проспекту Просвіти.

За словами постраждалої, через якийсь час до неї підійшов поголений наголо юнак у чорній куртці й характерних черевиках. Він прийняв жінку за іноземку й почав ображати її на ламаною англійською мовою. Коли вона застерегла його від нападу словами, скінхед прокричав Росія - для росіян! і вийшов на станції Чорна річка, розповідає дівчина у своєму блоґу.

Уже на наступній станції до вагону ввійшли вісім або дев’ять скінхедів, які почали бити жінку. Чоловік, що сидів поруч, спробував заступитися за неї, і тоді нападники переключилися на нього, а Саяні вдалося втекти. При цьому пасажири, які знаходилися у вагоні, не виявили ніякого занепокоєння з приводу інциденту.

Постраждала звернулася до відділення міліції на станції Проспект Просвіти, але там, за словами Лінькова, в неї відмовилися прийняти заяву, пояснивши, що в них скінхедів немає. Офіційних коментарів від МУВС Санкт-Петербурга одержати не вдалося.

Руслан Ліньков стверджує, що в Саяни зафіксовані численні гематоми. Доля чоловіка, що прийшов їй на допомогу, невідома.