«Голосуй-не голосуй, все равно получишь ПУ» (фото)

Скандалом закінчилася поява на виборчій дільниці №1718 у Санкт-Петербурзі студента Педагогічного інституту імені Герцена в костюмі бюлетеня. На спині виборця було написано: "Голосуй-не голосуй, все равно получишь ПУ".

Як передає «Фонтанка.ру»,коли юнак з відкріпним посвідченням в руках прибув на дільницю, розташовану в гімназії при Російському музеї, його відвів убік міліціонер, що чергував на дільниці, і розмовляв близько 20 хвилин. До розмови підключився і представник дільничної виборчої комісії. Судячи з усього, співробітників комісії так налякав вигляд активіста руху "Оборона", що вони викликали аж два додаткові наряди міліції.

Через 10 хвилин на ділянці з`явився депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга Володимир Гольман. Він заявив про те, що не "можна перетворювати вибори на фарс", а побачивши напис на спині, сказав: "Хлопчино, ти попопав!".

Другий наряд міліції, який прибув на підкріплення попросив вільне приміщення в гімназії і перепровадив туди молоду людину на розмову.

Як стало відомо пізніше, Мировий суд вирішив оштрафувати Олега Мухіна, що з`явився на виборчу ділянку N17-18 в костюмі бюлетеня на 1 тисячу рублів. Молоду людину звинуватили в незаконній агітації.

Як повідомив кореспонденту «Фонтанки» сам Олег Мухін, в суді йому роз`яснили, що на костюмі була написана частина імені президента Росії. Таким чином, на думку суду, він дискредитував партію «Єдина Росія». Крім того, йому пояснили, що він не може виражати свою цивільну позицію в день виборів.

Спочатку Олега Мухіна перепровадили в порожнє приміщення гімназії для розмови, а після цього відвезли в 79 відділ міліції із заїздом в дільничну виборчу комісію, де він зміг віддати свій голос однієї з партій. За словами Олега Мухіна, в 79 відділку міліції його трохи побили і погрожували армією.

Як відзначає інтернет-газета, в Міськвиборчкомі, дізнавшись про таке рішення суду, навіть не знайшли, що сказати.

Фото Фонтанки.ру