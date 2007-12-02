На шахті ім. Засядька стався третій вибух

Сьогодні о 21.20 на шахті ім. А.Засядька стався ще один вибух. Як повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби в Донецьку, вибух стався на 12-му східному конвеєрному штрекові пласту К8. Вибух застав людей, точна кількість їх поки що не повідомляється. На шахту направлені підрозділи рятувальників.

У штабі уточнили, що вибух стався на тому ж горизонті, що й перші два.