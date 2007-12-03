Ющенко вимагає негайно закрити шахту ім. Засядька

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на негайному повному закритті шахти ім.О.Засядька до з`ясування усіх обставин і причин трагедій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у телеграмі глави держави на адресу прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА йдеться: «У зв`язку з черговою аварією на шахті ім.О.Засядька міста Донецька, яка потягла за собою людські жертви, наполягаю на негайному повному закритті цієї шахти до з`ясування усіх обставин і причин трагедій, що сталися 18 листопада, 1 та 2 грудня цього року».

Президент вимагає невідкладного проведення службового розслідування дій посадових осіб, у т.ч. керівників відповідних державних органів, які допустили службове недбальство, дозволили роботу шахти до з`ясування причин першої трагедії.

«Матеріали такої перевірки направити генеральному прокурору України для вжиття передбачених законодавством заходів реагування. Про результати інформуйте мене особисто у триденний термін», – зазначає глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у неділю о 21.20 на аварійній ділянці шахти ім.А.Засядька стався третій вибух метано-повітряної суміші, внаслідок чого загинуло 5 гірників, ще 66 госпіталізовано.

Всього, станом на 7.00 понеділка, внаслідок першого (стався вночі 18 листопада) і третього вибухів на шахті ім.О.Засядька загинуло 106 гірників. На лікуванні після трьох вибухів перебувають 156 шахтарів.