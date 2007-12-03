ОБСЄ і ПАРЄ назвали вибори в Держдуму нечесними

Спостерігачі від Парламентської асамблеї ОБСЄ і Парламентської асамблеї Ради Європи назвали парламентські вибори, що пройшли в неділю в Росії "нечесними" і "недемократичними". Про це йдеться в спільній заяві цих місій.

Вибори в Держдуму, наголошується в цій заяві, не відповідали критеріям і стандартам ОБСЄ і Ради Європи, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

"В цілому вибори були добре організовані і спостерігачі відзначили значні технічні поліпшення. Проте вони проходили в атмосфері, яка серйозно обмежувала політичну конкуренцію", - підкреслюється в спільній заяві місій.

Віце-президент ПА ОБСЄ Кіммо Кільюнен заявив раніше у понеділок в інтерв`ю "Эху Москвы",що думські вибори були фактично "зроблені виконавчою владою". "Державні сили були змішані з партійними", - відзначив він. На його думку, "дуже проблематично, що президент країни був кандидатом від однієї партії і губернатори також були кандидатами від однієї партії". Наступного разу, заявив Кільюнен, слід "зробити так, щоб виконавча влада не грала таку велику роль в партійній політиці".

В той же час, як повідомляє РІА Новости, в Центрвиборчкомі РФ називають необгрунтованими заяви спостерігачів ПА ОБСЄ і ПАРЄ про невідповідність російських виборів європейським стандартам.

"Я припускаю, що ці висновки зроблені на основі амбітних заяв лідерів політичних партій, які не задоволені власними електоральними перемогами", - сказав член ЦВК РФ Ігор Борисов, коментуючи вислови спостерігачів від європейських структур.