Круглий стіл на тему ”Роль журналістів і працівників прес-служб у демократичному суспільстві”

4 грудня в інформаційному агенстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) пройде круглий стіл для журналістів та працівників прес-служб на тему "Роль журналістів і працівників прес-служб у демократичному суспільстві". Початок о 16.30. Круглий стіл буде організовано в рамках проекту “Суспільний Діалог в Україні”, який проводиться за підтримки Шведського Агентства з Міжнародного Розвитку (SIDA).

Учасниками круглого столу будуть:

Ганна Брогрен, голова департаменту інформації при шведському уряді;

Алекс Воронов, редактор шведської регіональної газети Eskilstunakurien;

Віктор Скрябін, представник прес-служби Міністерства ЖКХ, Україна;

представники Української асоціації медіа-юристів, журналістської спільноти.

Вступ: Девід Ісаксон, координатор проекту при Глобал Репортінг.