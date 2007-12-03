Президент взявся за проблеми інвалідів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє протягом двох-трьох днів підписати указ про звільнення тих високопосадовців, які не опікуються проблемами інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на всеукраїнській нараді «Безбар’єрна Україна», В.ЮЩЕНКО офіційно попередив губернаторів та інших високопосадовців: «Я прямо скажу, що за два-три дні я підпишу указ по тих людях, які не здатні забезпечити реалізацію цього питання. Я переконаний, що люди повинні йти у відставку за те, що вони не розуміють своєї місії».

Одночасно з цим В.ЮЩЕНКО дав доручення Секретаріату Президента розробити відповідний проект указу, у якому дати оцінку головам обласних держадміністрацій, їхнім заступникам, а також іншим посадовцям, які опікуються проблемами інвалідів. Зокрема, це стосується виконання указів Президента щодо поліпшення соціального статусу інвалідів.

«Але я вас попереджаю офіційно, це питання завжди щокварталу буде стояти на предметні тести професійної вашої оцінки», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також піддав критиці діяльність міністерств у напрямку реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов життя осіб з обмеженими фізичними можливостями, формування для них безбар’єрного середовища, забезпечення трудової, соціальної, медичної реабілітації.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що вимагає на сьогоднішній нараді доповідей міністра праці та соціальної політики, міністра культури і туризму, міністра освіти і науки, міністра транспорту та зв’язку про проведену роботу в цьому напрямку.

«На жаль, суспільство мало бачить вашої роботи, шановні міністри. Я абсолютно низько оцінюю вашу роботу і хотів би, щоб сьогоднішнє наше засідання стало поштовхом до вирішення того, що ще не зроблено», - підкреслив Президент.

Він закликав у ході сьогоднішньої наради напрацювати документ, в якому будуть викладені усі необхідні заходи для реального покращення умов життя інвалідів.

На думку В.ЮЩЕНКА, ці заходи мають бути розраховані на шість місяців, і вже 1 липня 2008 року Президент хотів би почути проміжний звіт про виконання напрацьованих сьогодні рішень.