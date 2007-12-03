Через чергову аварію на шахті імені Засядька порушено кримінальну справу

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом чергової аварії на шахті імені О.Засядька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, у зв`язку з вибухом, що стався на шахті 2 грудня, порушено кримінальну справу за ст.272 ч.2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при проведенні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

У прес-службі уточнили, що досудове слідство проводиться слідчим відділом прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада в 13-й східній лаві шахти імені О.Засядька стався перший вибух метано-повітряної суміші, в результаті якого загинув 101 гірник і госпіталізовано 40 гірників.

1 грудня о 5.55 на горизонті 1078 м у 13-й східній лаві цієї ж шахти стався другий вибух, на момент якого на ділянці працювали 63 гірники. Загалом у шахті працювали 385 гірників, їх було виведено на поверхню. За медичною допомогою звернулися 56 гірників, з них госпіталізовано 50 гірників.

2 грудня о 21.20 на аварійній ділянці шахти стався третій вибух метано-повітряної суміші, внаслідок чого загинули 5 гірників, ще 66 госпіталізовано.

Загалом, станом на 7.00 понеділку, в результаті першого і третього вибухів загинули 106 гірників. На лікуванні після трьох вибухів перебувають 156 шахтарів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на негайному повному закритті шахти імені О.Засядька до з`ясування всіх обставин і причин трагедій.