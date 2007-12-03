Через чергову аварію на шахті імені Засядька порушено кримінальну справу
Президент хоче закрити шахту
Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом чергової аварії на шахті імені О.Засядька.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, у зв`язку з вибухом, що стався на шахті 2 грудня, порушено кримінальну справу за ст.272 ч.2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при проведенні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).
У прес-службі уточнили, що досудове слідство проводиться слідчим відділом прокуратури області.
Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада в 13-й східній лаві шахти імені О.Засядька стався перший вибух метано-повітряної суміші, в результаті якого загинув 101 гірник і госпіталізовано 40 гірників.
1 грудня о 5.55 на горизонті 1078 м у 13-й східній лаві цієї ж шахти стався другий вибух, на момент якого на ділянці працювали 63 гірники. Загалом у шахті працювали 385 гірників, їх було виведено на поверхню. За медичною допомогою звернулися 56 гірників, з них госпіталізовано 50 гірників.
2 грудня о 21.20 на аварійній ділянці шахти стався третій вибух метано-повітряної суміші, внаслідок чого загинули 5 гірників, ще 66 госпіталізовано.
Загалом, станом на 7.00 понеділку, в результаті першого і третього вибухів загинули 106 гірників. На лікуванні після трьох вибухів перебувають 156 шахтарів.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на негайному повному закритті шахти імені О.Засядька до з`ясування всіх обставин і причин трагедій.