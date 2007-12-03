Генсек ООН заступився за осіб з обмеженими фізичними можливостями

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун закликає всі держави підтвердити відданість справі забезпечення рівних прав для всіх громадян, в тому числі й інвалідів, та взяти зобов’язання створити умови для повноцінної участі людей з обмеженими фізичними можливостями у житті своїх громад.

Як повідомили УНІАН у Представництві ООН в Україні, про це йдеться у зверненні генсека ООН з нагоди Міжнародного дня інвалідів, який цього року присвячено проблемі забезпечення гідного працевлаштування для інвалідів.

Зазначаючи, що більшість держав не мають законодавства, яке б захищало інвалідів, які працюють, генсек ООН наголошує: “У Конвенції про права інвалідів, яка має набути чинності на початку наступного року, визнаються права інвалідів на працевлаштування на рівні з іншими. В ній підкреслюється їх право заробляти собі на життя в умовах відкритості, інклюзивності та виробничого середовища без бар’єрів”.

У зверненні констатується, що майже у кожному суспільстві інваліди не мають можливостей для належного працевлаштування. Згідно з оцінками ООН, не менше половини усіх інвалідів у розвинутих країнах та абсолютна більшість інвалідів, в країнах що розвиваються, не мають роботи. Решта інвалідів зайняти лише частково чи ніколи не зможуть отримати повний доступ до ринку праці. “Така ситуація не може не викликати занепокоєння”, - наголошує генсекретар ООН.

Але, зазначає він, інваліди використовують будь-яку можливість та доводять свою спроможність як ефективних учасників ринку праці. “Саме тому все більше роботодавців починають розуміти, що брати на роботу інвалідів – це цілком розумне рішення”, - підкреслює генсек ООН, додаючи, що й нові можливості для працевлаштування інвалідів з’являються також завдяки змінам в умовах праці та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.