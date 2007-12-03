Європейські країни не переймаються проблемами біженців

Лише 6 з 27-ми країн-членів змогли вчасно запровадити положення Директиви ЄС про притулок до свого національного законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, положення Директиви від 1 грудня 2005 року мали бути запроваджені в національні законодавства країн-членів до 1 грудня 2007 року, однак зроблено це було лише в Болгарії, Німеччині, Люксембургу, Австрії, Румунії та Великобританії.

Ще 4 країни-члени ЄС – Бельгія, Естонія, Франція та Люксембург – лише частково виконали положення Директиви про притулок.

“Затримка з і імплементацією Директиви викликає занепокоєння. Обов’язкові положення Директиви принесли до процесу надання притулку в ЄС додаткової процедурні гарантії та права, які мають дуже суттєве значення для справжніх біженців, що шукають захисту в країнах-членах”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки Франко ФРАТТІНІ.

Директива щодо надання притулку встановлює мінімальний набір стандартів для процедури надання притулку в країнах-членах ЄС, зокрема, проведення інтерв’ю з біженцями, надання зрозумілої інформації щодо процедури та початку процесу, надання вмотивованого рішення щодо запиту на надання притулку, а також зобов’язання країн-членів відповідати спеціальним потребам дітей, що перебувають без догляду дорослих.