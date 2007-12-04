Ющенко ”вкрай здивований” слідчими, суддями, казначейством і прокуратурою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вкрай здивований позицією Державного казначейства, яке оскаржило рішення Донецького суду щодо незаконно засудженої громадянки Світлани Зайцевої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з генпрокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що йому не зрозуміло, яким чином було засуджено невинну людину, і після того, як було знайдено справжніх злочинців, людина захворіла на відкриту форму туберкульозу під час перебування за ґратами і померла, вийшовши на волю.

Президент нагадав, що у цієї жінки сиротами залишилися троє дітей.

«Її мама (йдеться про матір невинно засудженої – УНІАН) виграє справу в суді, здається, відновлюється справедливість, гідність», - сказав він, додавши, що з незрозумілих причин Держказначейство подало апеляцію на рішення суду про відшкодування моральної шкоди.

Звертаючись до Генпрокурора, В.ЮЩЕНКО закликав проявити принципову позицію в цьому питанні.

«Дивно, що слідчий, який вів цю справу, отримав підвищення, дивно, що досі працює суддя, який прийняв неправильне злочинне рішення і ще більш дивніше, як поводить себе Держказначейство», - сказав Президент.

Він підкреслив, що є справою честі і генеральної прокуратури, і генпрокурора, «якщо є вина, треба її визнати і вибачитись».

В свою чергу генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО поінформував Президента про те, що за зазначеним фактом Генеральною прокуратурою була проведена перевірка.

О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що це не проста справа, оскільки в 2000 році було скоєно вбивство громадянина Вторнікова і за цей злочин було засуджено гр. С.Зайцеву на 7 років позбавлення волі. Він зауважив, що протягом досудового слідства С.Зайцева давала свідчення, в яких зізнавалась у скоєнні вбивства. Також вона визнавала свою провину в ході судового розгляду, і навіть адвокат С.Зайцевої ставив питання про перекваліфікацію злочину із навмисного вбивства на вбивство із перевищення самозахисту. І лише згодом було з’ясовано, що до вбивства причетні зовсім інші особи.

Він розповів, що ще до звернення Президента Генеральною прокуратурою була порушена кримінальна справа за фактом перевищення службових обов’язків працівниками правоохоронних органів. Зараз ця справа розслідується і за результатами будуть вжиті відповідні заходи.

Крім того, за повідомленням Донецької прокуратури, працівник цієї прокуратури, яка виступила для засобів масової інформації з заявою, що рішення суду щодо гр.Зайцевої про відшкодування моральної шкоди є незаконним, притягнута до дисциплінарної відповідальності разом з заступником прокурора Донецької області, який відповідав за діяльність своїх підлеглих.

Говорячи про відповідальність осіб, які займались розслідуванням даного злочину, стосовно них порушена кримінальна справа і після завершення розслідування буде надана оцінка їх діям.

Крім того, було проведено службове розслідування і прокурор міста Макіївки був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а зараз він звільнений з органів прокуратури.

*** У 2001 році С.Зайцеву було незаконно засуджено за вбивство, якого вона не скоювала, до 7,5 року позбавлення волі. Рік потому знайшли справжніх вбивць – жінку звільнили, однак із в’язниці вона повернулася хворою на туберкульоз. У квітні 2006 року 28-річна С.Зайцева померла, залишивши сиротами трьох дітей.