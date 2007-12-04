4 грудня - 14-00 - Круглий стіл-презентація результатів моніторингу стану незалежності суддів в Україні. Дослідження проводилось в рамках проекту “Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності суддів” за сприяння Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Очікується участь: голови Верховного Суду України Василя Онопенка; голови Ради суддів України Петра Пилипчука; голови Конституційного Суду України Андрія Стрижака; посла Швейцарії в Україні Георга Цюблера та ін. (Київський регіональний центр Академії правових наук України, вул. П.Орлика, 3). Реєстрація з 13-30. Потрібна акредитація. Телефони: 235-67-77, 234-35-86 до 3 грудня.