5 грудня 12-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція Громадянського конституційного комітету на тему: “Парламенту – коаліцію, Україні – Конституцію”. Буде оголошено про створення комітету й початок громадянської інформаційної кампанії. Учасники: Віктор Мусіяка, Ігор Коліушко, Ігор Когут, Олексій Гарань, Володимир Горбач, Анатолій Пінчук та Юрій Збітнєв. Питання: Чому потрібна нова конституція? Чому нова конституція має ухвалюватися у формі реалізації установчої влади народу?Чому для ухвалення нової конституції необхідна Конституційна асамблея? Чому у конституційному процесі ключову роль мають відігравати громадяни, а не політики? Який шлях конституційних змін пропонує Громадянський конституційний комітет? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.