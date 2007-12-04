Прес-конференція на тему: ”Батьки засуджених О.Рафальського, С.Сочнєвої та І.Осіпової створюють громадську організацію по захисту своїх дітей, щоб допомогти іншим постраждалим громадянам України від свавілля міліції, прокуратури та суду”

7 грудня о 14.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Батьки засуджених О.Рафальського, С.Сочнєвої та І.Осіпової створюють громадську організацію по захисту своїх засуджених дітей та метою допомогти іншим постраждалим громадянам України від свавілля міліції, прокуратури та суду”. Учасники прес-конференції: Тамара Рафальська (мати засудженого О.Рафальського), Галина Бондаренко (представник матері засудженої С.Сочнєвої) Людмила Стуканова (мати засудженої І.Осіпової ), Віктор Колбанцев, адвокат (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.